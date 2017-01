Duterte defende o feminismo em fala a candidatas do Miss Universo

Manila – O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, fez um discurso sem os palavrões costumeiros nesta segunda-feira, dizendo a dezenas de candidatas a Miss Universo que deveriam levar adiante o empoderamento das mulheres.

O líder polêmico normalmente faz discursos delirantes e improvisados, repletos de impropérios e ameaças de matar criminosos.

Ele já insultou vários líderes mundiais, chamando tanto o ex-presidente norte-americano Barack Obama quanto o papa Francisco de “filho da puta”.

Mas nesta segunda-feira Duterte se comportou, dando boas-vindas às mais de 80 participantes do concurso de beleza ao recebê-las no palácio presidencial na capital Manila. No dia 30 de janeiro as Filipinas irão sediar o Miss Universo pela terceira vez.

“Normalmente eu não leio meus discursos, realmente não sirvo para isso, mas desta vez… eles me disseram que devo me comportar em meu linguajar”, disse ele às candidatas.

Críticos de Duterte o acusam de ser sexista e desrespeitoso com as mulheres. Em uma ocasião, ele comentou publicamente sobre o comprimento da saia da vice-presidente e seus joelhos.

Durante sua campanha, ele foi amplamente repudiado por um comentário grosseiro sobre o estupro e assassinato de uma missionária australiana em 1989.

Nesta segunda-feira, ele incentivou as candidatas a usarem o concurso para “promover o empoderamento das mulheres para uma audiência mais ampla”.

A atual Miss Universo é a filipina-alemã Pia Alonzo Wurtzbach, a terceira vencedora das Filipinas.

Espera-se que a transmissão do concurso atraia meio bilhão de telespectadores de todo o mundo, de acordo com os organizadores.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vendeu a Organização Miss Universo à agência WME/IMG em 2015.