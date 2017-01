Cabul – Um duplo atentado suicida aconteceu nesta terça-feira nas imediações do parlamento do Afeganistão, em Cabul, informou à Agência Efe o diretor do Departamento de Emergências do Ministério do Interior, Homayoon Aini, ressaltando que ainda não se sabe se há vítimas.

“Primeiro, um suicida detonou seu colete de explosivo nos arredores do edifício Al-Haqqi do parlamento (a dois quilômetros da sede principal). Esse foi seguido por um segundo ataque suicida com carro-bomba”, disse Aini.