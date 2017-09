Drones americanos matam 7 supostos membros da Al Qaeda no Iêmen

Sana- Pelo menos sete supostos membros do grupo terrorista Al Qaeda morreram neste sábado em três ataques de aviões não tripulados americanos na província de Al Bayda, no centro do Iêmen, informaram à Agência fontes tribais.

Na região, situada cerca de 270 quilômetros ao sudeste de Sana, o grupo impõe o seu controle sobre várias áreas, graças ao vazio de poder no país deixado pela guerra civil entre as forças leais ao presidente Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi e os rebeldes houthis.

As fontes explicaram que a primeira incursão causou a morte de dois supostos membros da Al Qaeda que se deslocavam em uma moto em direção à localidade da Al Sauma, no leste da Al Bayda.

O segundo ataque foi dirigido contra extremistas deste grupo terrorista que se dirigiam ao local do primeiro ataque.

Neste bombardeio, outros três supostos terroristas morreram e seis ficaram feridos.

As fontes acrescentaram que mais dois membros da Al Qaeda teriam morrido em um terceiro ataque com drones contra a casa de onde havia saído a moto.

Desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, os Estados Unidos intensificaram seus ataques contra a Al Qaeda no Iêmen, que proveitou o conflito no país para se expandir nas províncias de Maareb e Al Bayda (centro), Hadramaut (leste) e Abian e Shebua (sul). EFE