Donos de green card sofrerão controle também, diz Casa Branca

Washington – Detentores de green card terão que passar por um controle adicional para que possam voltar aos Estados Unidos, informou a Casa Branca no sábado.

Antes, uma autoridade do Departamento de Segurança Nacional disse que pessoas com green cards, o que as tornam residentes permanentes legais nos EUA, estavam incluídos no decreto presidencial de Donald Trump que proíbe temporariamente pessoas de sete países de maioria muçulmana de entrarem nos EUA.

“Vai barrar detentores de green card”, disse Gillian Christensen, porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, em um email.

Uma autoridade da Casa Branca buscou mais tarde esclarecer a situação, dizendo que os detentores de green card que saíram dos EUA e desejam voltar terão que ir a uma embaixada ou consulado dos EUA para passar por um controle adicional.

“Você poderá reentrar nos EUA desde que passe por um controle de rotina”, disse a autoridade.