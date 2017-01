Donald Trump falará ao Congresso em 28 de fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convidado a pronunciar um discurso no Congresso americano no próximo dia 28 de fevereiro, informou nesta terça-feira o titular da Câmara de Representantes, Paul Ryan.

“Nesta terça-feira, convidei o presidente Trump para falar em uma sessão conjunta do Congresso”, disse Ryan à imprensa no Capitólio.

“Será uma ocasião para que o povo e seus representantes escutem diretamente o presidente descrever sua visão e um programa comum. É um programa ambicioso”.

Câmara de Representantes e Senado estão sob o controle do Partido Republicano de Trump, mas alguns dos mais influentes líderes republicanos do Congresso mantiveram uma tensa relação com o novo presidente durante a campanha eleitoral.

Quando Trump já era candidato formal do partido, o próprio Ryan disse que não poderia se comprometer com o polêmico magnata, mas os republicanos decidiram colocar suas divergências de lado para garantir a governabilidade.

Ryan fez o convite cumprindo a tradição que dá ao presidente a oportunidade de se dirigir ao Congresso.