Donald Trump expressa plena confiança em genro

O presidente Donald Trump assegurou que tem “plena confiança” em seu genro e assessor, Jared Kushner, enquanto crescem os rumores em Washington sobre uma possível reorganização na Casa Branca, abalada por revelações constantes da investigação sobre o caso russo.

“Jared está fazendo um grande trabalho para o país. Ele é respeitado por quase todo o mundo e trabalha em projetos que vão poupar para o nosso país milhões de dólares”, declarou Trump ao The New York Times no domingo à noite.

Kushner, de 36 anos, está em apuros após a publicação pelo Washington Post de informações segundo as quais ele teria tentado estabelecer um canal secreto de comunicação com a Rússia durante o período de transição entre a eleição de Trump, em 8 de novembro, e sua posse em 20 de janeiro.

Casado com a filha do presidente Ivanka Trump, Kushner é considerado um dos conselheiros mais influentes de Trump.

O FBI e vários comitês do Congresso investigam se houve envolvimento entre o comitê de campanha de Trump e a Rússia. As últimas acusações sobre Kushner atingem o círculo interno de Trump.

Conforme publicado pelo Washington Post, Kushner teria tentado estabelecer este canal durante uma conversa com o embaixador russo em Washington, logo interceptada pelos serviços secretos americanos.

Para alguns funcionários, estabelecer contatos informais com Moscou não é um problema. “Para mim é normal e aceitável”, afirmou no domingo o general da reserva John Kelly, secretário de Segurança Interna.

Mas muitos especialistas em inteligência discordam, e Adam Schiff, líder democrata do Comitê de Inteligência da Câmara, falou da possibilidade de retirar o acesso de Kushner a informações classificadas.