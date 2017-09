Donald Trump é capaz de frear a Coreia do Norte?

O presidente americano Donald Trump discursa nesta terça-feira 19 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), e os embates com a Coreia do Norte devem ser um dos principais assuntos da pauta. Mas os americanos não estão muito confiantes com a capacidade de seu presidente em enfrentar o problema: cerca de 51% dos americanos não confia em Trump para lidar com a situação na Coreia do Norte, segundo uma pesquisa do instituto Ipsos encomendada pela rede de TV americana NPR. Na média entre democratas, republicanos e independentes, 40% dos discorda fortemente da capacidade do presidente nesta situação.

Trump, que já afirmou que rebateria Pyongyang com “fogo e fúria”, deve reforçar em seu discurso a necessidade de união da comunidade internacional contra o regime de Kim Jong-un e continuar pressionando para que a China, responsável por 93% das exportações da Coreia do Norte, tome medidas mais duras contra o país. A pesquisa ainda mostra que um em cada cinco entrevistados acredita que a Coreia do Norte não tem tecnologia para que seus mísseis chegem aos Estados Unidos – o que não é verdade, já que os norte-coreanos já testaram com sucesso mísseis de longo alcance, os chamados ICBM, capaz de viajar mais de 5.000 quilômetros e, assim, chegar ao território americano.