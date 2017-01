Donald Trump diz que Obamacare “em breve será história”

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em sua conta em uma rede social que a reforma do sistema de saúde promovida pelo presidente Barack Obama “em breve ficará na história”.

As informações são da Agência Ansa.

Em seu perfil no Twitter, Trump disse que o “Obamacare”, como ficou conhecido o programa de subsídios do governo para ajudar famílias a pagar um plano de saúde, é “insustentável”.

The “Unaffordable” Care Act will soon be history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Acabar com o programa de saúde foi uma das principais promessas da campanha eleitoral do presidente eleito, que não terá dificuldade para revogar as regras. O Congresso é composto por maioria de republicanos, integrantes de seu partido.

Na quinta-feira (12), o Senado norte-americano aprovou uma resolução para revogar o “Obamacare”. No dia seguinte, a Câmara dos Deputados também aprovou as mudanças. Quatro comissões foram criadas para elaborar o texto que substituirá as atuais regras.