Donald Trump apoia o embargo a Cuba

A mudança de política para Cuba anunciada nesta sexta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclui seu apoio ao embargo comercial e financeiro americano à ilha e a oposição aos pedidos internacionais para que o Congresso o suspenda, informou a Casa Branca.

“A política reafirma o embargo americano imposto por lei a Cuba e se opõe aos pedidos nas Nações Unidas e outros foros internacionais para acabar com ele”, indicou a Casa Branca em um comunicado, enquanto Trump anunciava a mudança de política em teatro de Little Havana em Miami.

“Faremos com que o embargo seja cumprido”, disse o presidente durante o seu discurso no teatro Manuel Artime, em Little Havana, onde detalhou a revisão que decidiu fazer na política de normalização de relações com a ilha iniciada pelo seu antecessor, Barack Obama.

A suspensão do embargo é algo que só pode ser decidido pelo Congresso dos EUA, controlado agora pelos republicanos em ambas câmaras.

Trump anunciou hoje o “cancelamento” da política de Barack Obama para Cuba e se mostrou disposto a negociar “um acordo melhor” com a ilha, mas apenas se houver avanços “concretos” para a realização de “eleições livres” e a liberdade de “prisioneiros políticos”.