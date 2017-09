Dominica perdeu “tudo que o dinheiro pode comprar”, diz premiê

O furacão Maria provocou muitos danos na ilha de Dominica, e os moradores perderam “tudo que o dinheiro pode comprar e substituir”, afirmou nesta terça-feira Roosevelt Skerrit, primeiro-ministro daquela ilha do Caribe.

“As informações preliminares são de uma devastação generalizada. Até agora perdemos tudo que o dinheiro pode comprar e substituir”, escreveu Skerrit em sua página no Facebook, na qual fez um pedido de ajuda.

O dano é “devastador (…), de fato incompreensível”, completou Skerrit.

“O vento levou o telhado das casas de quase todas as pessoas com as quais eu conversei ou fiz contato de outra maneira. O telhado da minha própria residência oficial foi um dos primeiros afetados”, destacou o chefe de Governo.

O poderoso furacão Maria, de categoria 5, com ventos de até 257 km por hora, tocou a terra em Dominica na segunda-feira (22H15 de Brasília), informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, que citou dados do radar de Martinica e de caças da Força Aérea americana.