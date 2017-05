Dois homens morrem esfaqueados em trem nos EUA

Um homem matou a facadas dois passageiros em um trem de Portland, no Estado norte-americano de Oregon, após as vítimas terem tentado impedir que ele assediasse duas jovens mulheres que aparentemente eram muçulmanas, disse neste sábado a polícia local.

A polícia identificou o agressor, que foi preso pouco após o ataque na sexta-feira, como Jeremy Joseph Christian, um criminoso de 35 anos com condenações prévias.

Um pesquisador do Southern Poverty Law Center informou em um blog que o Facebook de Christian mostrava que ele tinha “algumas crenças racistas e extremistas”.

O ataque ocorreu horas antes do início do Ramadã, o mês sagrado do islã, quando a maioria dos muçulmanos do mundo observa um jejum diário.

De acordo com comunicado emitido pelo Departamento de Polícia de Portland, Christian começou a esbravejar palavras racistas e insultos religiosos contra duas mulheres, uma das quais estava com a cabeça coberta por um lenço muçulmano.

Três homens tentaram intervir e foram esfaqueados. Um morreu no local, outro no hospital, e o terceiro foi levado para recuperação, mas não corre risco de morte, de acordo com a polícia.

(Por Alex Dobuzinskis)