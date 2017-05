Dois estudantes colombianos se suicidam jogando Baleia-Azul

Bogotá – Dois jovens estudantes se jogaram nesta quarta-feira desde o 13° andar de um edifício na Colômbia, aparentemente influenciados pelo jogo conhecido como “Baleia-Azul“, que apresenta 50 desafios a cada participante, sendo o último o suicídio.

Os serviços de emergências da capital colombiana informaram que as mortes podem estar relacionadas com o jogo, que já foi vinculado a outras três mortes no país.

Os jovens mortos são um adolescente de 14 anos e uma garota de 15, ambos com um “traumatismo craniano grave”, indicou a informação, e detalhou que o fato ocorreu no popular bairro de La Paz.

Segundo as fontes, o corpo do garoto apresenta “lesões lineares em forma de setas no tórax anterior realizado com elemento cortante”.

Esse tipo de estigma pode estar relacionado com o macabro jogo que tem se expandido nas últimas semanas na Colômbia através de redes sociais como “Facebook” ou “Twitter”.

Consultado sobre a “Baleia Azul”, o especialista em redes sociais e docente da Corporação Universitária Minuto de Deus de Colômbia (Uniminuto), Germán Peña, explicou à Efe que “este tipo de jogos estão nas redes sociais e não será o primeiro e nem o último”.

Peña assegurou que este fenômeno presente em plataformas como Facebook e Twitter consiste em uma série de “desafios” planejados em grupos fechados nos quais pede aos jovens, de entre 12 e 14 anos, que realizem um desafio a cada dia durante 50 dias.

A intensidade dos desafios aumenta com o passar do tempo, com exigências “macabras”, como invocar espíritos e cortar a própria pele em forma de baleia.

Finalmente, no último desafio os jovens são incitados pelos “promotores do jogo” a se suicidar.