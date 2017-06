Dois dos incidentes de Londres são atos terroristas

Londres – A Polícia Metropolitana de Londres (Met) confirmou neste domingo (data local) que os incidentes ocorridos na noite deste sábado na London Bridge e no vizinho Borough Market são atos “terroristas“.

No entanto, as forças da ordem acrescentaram que o terceiro, registrado no bairro de Vauxhall, ao sul da capital britânica, não está relacionado com os outros dois.