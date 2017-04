Dois anos após terremoto, reconstrução do Nepal não chega a 5%

Katmandu – A Autoridade Nacional de Reconstrução do Nepal (NRA), o organismo encarregado de reconstruir as regiões danificadas pelo terremoto de 2015, informou nesta segunda-feira que menos de 5% das propriedades afetadas foram reconstruídas.

A NRA apresentou hoje um estudo sobre a situação do país, às vésperas do segundo aniversário do terremoto, no qual reconhece que das 626.695 propriedades afetadas apenas 22.234 foram reconstruídas até agora, enquanto 49.681 estão em obras.

“Aceito o fato de que a reconstrução foi lenta”, disse em uma entrevista coletiva o chefe da NRA, Govind Raj Pokharel, que acrescentou que o organismo está fazendo “todo seu esforço” para acelerar o processo de reconstrução.

Não obstante, dois anos depois do tremor de 7,5 graus na escala Richter em 25 de abril, a NRA não cumpriu os prazos de reconstrução marcados pelas autoridades nepalesas, que dois meses depois da tragédia anunciaram que a reconstrução total do país estaria completa em 2020.

Segundo essa disposição, os hospitais do país estariam reconstruídos em um período de dois anos desde o terremoto, enquanto as obras nos centros educativos e nas casas demorariam até três anos.

“Estamos um ano atrasados. Agora é certo que a reconstrução não estará completa em 2020”, reconheceu Pokharel.

A esta altura, apenas 162 hospitais dos 628 danificados pelo terremoto foram reconstruídos. No caso das escolas, 1.141 das 7.923 afetadas estão sendo reparadas, o que representa 15% do total.

Quanto aos monumentos do país, das 750 propriedades de interesse histórico somente 20 foram restauradas e outras 90 estão com a restauração em curso.

O responsável da NRA atribuiu o atraso à falta de trabalhadores formados, como pedreiros e engenheiros, e ao financiamento insuficiente para as obras.

Segundo a NRA, o organismo ainda precisa arrecadar US$ 3,08 bilhões para obter os US$ 8,38 bilhões necessários para financiar a totalidade dos trabalhos de reconstrução.

Quanto às doações de outros países e organismos multilaterais, as autoridades nepalesas afirmam que receberam US$ 3,10 bilhões dos US$ 4,10 bilhões prometidos.

“Queremos organizar outra conferência de doadores em junho para poder suprir esse ‘buraco'”, anunciou o porta-voz da NRA, Yam Lal Bhoosal.

O terremoto de 25 de abril de 2015 e suas réplicas deixaram nove mil mortos e mais de 21 mil feridos, com prejuízos avaliados em US$ 7 bilhões.