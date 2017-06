Deutsche Bank recusa-se a divulgar dados sobre contas de Trump

Washington – O Deutsche Bank afirmou aos congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos que não pode divulgar os detalhes requisitados sobre sua relação bancária com o presidente Donald Trump, por causa das regras de privacidade dos clientes, segundo carta dos advogados do banco divulgada em seu site.

O banco alemão também não divulgou detalhes de revisões internas sobre certos clientes russos e operações no país.

Nesse caso, o Deutsche afirmou que acertou várias investigações sobre suas práticas de negociação e compliance e que continua a cooperar com autoridades sobre o assunto.

A carta foi datada da quinta-feira e firmado por dois sócios do escritório de advocacia Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, sediado em Washington, em nome do Deutsche Bank.

Um porta-voz do banco disse nesta sexta-feira que o banco deseja cooperar, mas precisa obedecer a lei.

Em maio, alguns congressistas democratas pediram ao Deutsche que revelasse qualquer revisão interna sobre as contas de Trump e quaisquer conexões entre essas contas e a Rússia. O Deutsche emprestou mais de US$ 300 milhões a entidades ligadas a Trump, segundo números já divulgados.

Fonte: Dow Jones Newswires.