Deslizamento em aterro sanitário no Sri Lanka mata 16 pessoas

Nova Délhi – Pelo menos 16 pessoas morreram e sete ficaram feridas na sexta-feira depois que suas casas foram soterradas por toneladas de lixo devido a um deslizamento em um aterro sanitário da capital do Sri Lanka, Colombo.

“Pelo menos 16 pessoas morreram, sendo nove mulheres e sete homens, e sete pessoas se feriram por causa do deslizamento no aterro de Meethotamulla”, disse neste sábado um funcionário do Centro de Gestão de Desastres do Sri Lanka.

O deslizamento aconteceu à tarde, quando toneladas de resíduos atingiram as residências vizinhas do aterro, onde vivem cerca de 600 pessoas, segundo a fonte.

As causas do deslizamento ainda não foram esclarecidas, segundo o serviço de Emergências de Sri Lanka.