Desenho de papa e Trump se beijando surge em muro de Roma

Roma .- Um desenho do papa Francisco – identificado como um anjo – e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, – caraterizado como um demônio -, dando um beijo na boca apareceu nesta quinta-feira em um muro do centro de Roma, perto do Vaticano.

Na imagem, – feita em papel e posteriormente colada em uma das paredes do Castelo de Santo Ângelo, próximo à Praça de São Pedro – Francisco está representado com uma auréola e asas de anjo e beija Trump, com chifres de diabo e uma capa vermelha longa. Ambos estão em tamanho real.

O mural é assinado por TVBoy, codinome do grafiteiro italiano Salvatore Benintende, que tem obras em vários países. O trabalho surge duas semanas antes de o pontífice e o presidente americano se encontrarem no Vaticano.