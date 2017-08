Descoberto email sobre encontro da campanha de Trump com Putin

Washington – Investigadores do Congresso norte-americano encontraram outro email do ano passado de um importante assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma tentativa de organizar um encontro entre autoridades da campanha dele com o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou a CNN nesta quinta-feira, citando fontes.

O email foi enviado por Rick Dearborn, que agora é vice-chefe de gabinete do presidente, a autoridades da campanha, com informações sobre uma pessoa que estaria tentando conectá-los com Putin, segundo a CNN.

O email foi enviado em junho de 2016, aproximadamente na mesma época em que Donald Trump Jr., filho do presidente, se encontrou com russos oferecendo informações para prejudicar a então adversária de seu pai, Hillary Clinton.