Desabamento de igreja após terremoto no México deixa 11 mortos

Puebla (México), 20 set (EFE).- O terremoto de 7,1 graus na escala Ritcher que atingiu o México na terça-feira, causou o desabamento de uma igreja no estado de Puebla na hora em que era realizado um batismo, provocando a morte de 11 pessoas.

O padre e o sacristão conseguiram escapar do desabamento e saíram ilesos.

Os habitantes de Atzala, uma das zonas mais afetadas pelo terremoto de terça-feira, realizaram trabalhos de auxílio e retirada dos escombros até que as autoridades cheguem ao lugar.

Depois de várias horas de trabalhos de resgate, foram achados os 11 corpos.

O presidente municipal de Atzala, Alberto Ramos Morán, disse que espera ter contato hoje com as autoridades estatais para realizar um censo das moradias afetadas.

O secretário de governo de Puebla, Diódoro Carrasco, apontou que Atzala é um dos municípios mais afetados na Região Mixteca.

O terremoto deixou um saldo preliminar de 225 mortos, 94 deles na capital mexicana, onde 39 edifícios desabaram ne esta manhã seguem com os trabalhos de resgate.

Em Puebla, as vítimas mortais chegam a 39, de acordo com o último balanço do governador José Antonio Gali.