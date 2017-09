Desabamento de escola no México deixa 8 crianças mortas

Cidade do México – Pelo menos oito crianças e uma professora morreram e 11 menores estão desaparecidas em uma escola que desabou no sul da Cidade do México, por causa do terremoto que nesta terça-feira atingiu o centro do país, enquanto as equipes de resgate trabalham para encontrar possíveis sobreviventes entre os escombros.

As primeiras informações indicam que há 11 crianças desaparecidas nas ruínas do Colégio Enrique Rebsamen, um dos cerca de 30 edifícios que desabou por causa do terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter que deixou até o momento 149 mortos.

Os vizinhos solicitam todo tipo de utensílios como baterias, lanternas e garrafas de água para apoiar os trabalhos de resgate nas imediações da escola, que se transformou em um os lugares mais comoventes do país.

O tremor coincidiu com o 32º aniversário do poderoso terremoto que causou milhares de mortes em 1985 e apenas duas horas após uma simulação de um abalo sísmico em todo o país.

No último dia 7, o México já tinha sido atingido por outro poderoso terremoto, de magnitude 8,2, o mais forte desde 1932, que deixou 98 mortos no sul do país; 78 em Oaxaca, 16 em Chiapas e quatro em Tabasco.