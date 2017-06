Deputado dos EUA está estável após ataque na Virgínia

Alexandria – O congressista republicano dos Estados Unidos Steve Scalise, vítima de um atirador nesta quarta-feira em Alexandria (Virgínia), nos arredores da capital Washington, recebeu um disparo no quadril e seu estado de saúde é considerado estável, informou seu gabinete através de um comunicado.

A assessoria de Scalise detalhou que o congressista foi levado para o MedStar Washington Hospital Center, onde está sendo submetido a uma cirurgia, após o ataque.

De acordo com o gabinete do congressista, antes de ser submetido à cirurgia, Scalise estava “bem”, falou com sua mulher por telefone e está muito agradecido pelas “ações” corajosas da Polícia do Capitólio, do serviço de emergência e dos colegas presentes.

O ataque aconteceu, segundo as informações preliminares apresentadas por testemunhas e pela polícia, por volta da 7h locais (8h de Brasília) em um campo de beisebol onde membros do Partido Republicano estavam treinando para um jogo beneficente anual previsto para a quinta-feira.

O chefe da polícia de Alexandria, Michael Brown, explicou em um breve pronunciamento à imprensa que cinco pessoas foram levadas com ferimentos a hospitais próximos, mas não revelou suas identidades.

O suspeito, um homem branco de meia idade que portava uma espingarda, segundo as testemunhas, foi rendido pelas autoridades no local e levado para um hospital.

De acordo com os relatos de várias testemunhas, além de Scalise, ficaram feridos dois agentes da Polícia do Capitólio e pelo menos dois assessores dos congressistas que participavam do treino.

Scalise, legislador pela estado da Luisiana, é o terceiro republicano de maior categoria na Câmara de Representantes dos EUA.

O local onde ocorreu o ataque, um bairro residencial de Alexandria com grandes espaços verdes, permanece fortemente cercado e as ruas próximas estão desertas, segundo pôde constatar a Agência Efe.