Democratas têm acesso negado a registros do Executivo nos EUA

Washington – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou, em nota interna, que os pedidos dos democratas para acessarem registros do poder executivo devem ser ignorados.

De acordo com o Conselho Legal do departamento, o Congresso só pode supervisionar o Executivo através de comitês controlados pelo partido da maioria.

A oposição à administração do presidente Donald Trump tentava conduzir as próprias investigações sobre as supostas interferências da Rússia nas eleições do ano passado.

Com a decisão, o governo passou a ter a justificativa legal para deixá-los de fora.