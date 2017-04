Democrata lidera disputa na Geórgia, mas votação vai a 2º turno

Um candidato democrata quase conquistou na terça-feira uma vitória absoluta em uma eleição para o Congresso americano no estado da Geórgia, mas a votação deve ir para o segundo turno, no que seria um teste de resistência ao presidente Donald Trump.

O democrata Jon Ossoff, 30 anos, liderou a apuração no sexto distrito da Geórgia, tradicionalmente conservador, mas não conseguiu superar a barreira de 50% para vencer no primeiro turno.

Com 100% das urnas apuradas, Ossoff ficou em primeiro lugar com 48,1% dos votos, enquanto a segunda colocada, a republicana Karen Handel, ex-secretária de Estado da Geórgia, recebeu apenas 19,8%.

Mas vencer no segundo turno, em 20 de junho, será um desafio para Ossoff, já que Handel certamente será beneficiada pela união de seu partido ao redor de apenas uma candidatura em um distrito conservador.

Ossoff, no entanto, disse a seus fervorosos eleitores que ele e os democratas “superaram as expectativas” com o resultado.

“Não há dúvida de que isto já é uma vitória. Estaremos prontos para disputar e vencer em junho”, afirmou.

Os democratas esperavam que Ossoff conseguisse capitalizar o baixo índice de popularidade de Trump e transformar esta eleição em um teste dos primeiros 100 dias da presidência do republicano.

A eleição em apenas um distrito chamou a atenção do país. Os democratas sonhavam em provocar um forte sentimento de vergonha em Trump e iniciar uma revolução política, com o objetivo de retomar o controle da Câmara de Representantes nas eleições de meio de mandato de 2018.

A ameaça política representada por Ossoff incomodou Trump, que gravou uma mensagem para pedir aos republicanos que votassem para bloquear os democratas.

Na madrugada desta quarta-feira, Trump voltou a se envolver e clamou vitória.

“Apesar de muito dinheiro de fora, do apoio da mídia FALSA e de 11 candidatos republicanos, o Partido Republicano vence com o segundo turno na Geórgia. Feliz por ajudar”, escreveu Trump no Twitter.