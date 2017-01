Decreto de Trump sobre imigração afeta detentores de “green card”

WASHINGTON (Reuters) – As novas restrições para imigrantes e refugiados significam também que residentes permanentes legalizados, conhecidos como detentores de “green card”, da Síria e de outros seis países de maioria muçulmana terão que passar por aprovação para entrar nos Estados Unidos, com análise caso a caso, disse uma alta fonte da administração Trump neste sábado.

Em uma conversa com repórteres, funcionários do governo defenderam a amplitude e a execução do novo decreto presidencial assinado por Donald Trump na sexta-feira, em um movimento que causou confusão em aeroportos do mundo todo neste sábado.

Questionados sobre ações judiciais contra o decreto, as autoridades evitaram fazer comentários específicos, mas disseram que estrangeiros não têm um direito de entrada nos Estados Unidos, e classificaram como “ridícula” a noção de que a medida é um “banimento de muçulmanos”.

Uma das autoridades destacou que Afeganistão, Malásia, Paquistão, Omã, Tunísia e Turquia são países de maioria muçulmana que não foram incluídos no decreto.