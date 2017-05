Decisão de Trump de sair do TPP foi erro estratégico, diz senador

Canberra – O senador republicano John McCain (Arizona) afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) foi um “grande erro estratégico”, acrescentando que um futuro governo pode reverter esse movimento.

“Eu sei que a Austrália está conversando agora com o Japão e com outros países sobre como avançar com o TPP, apesar da retirada dos EUA. Eu incentivaria isso fortemente”, disse McCain nesta terça-feira, em um discurso durante visita à Austrália.

“Espero que algum dia, no futuro, em circunstâncias diferentes, os EUA decidam se juntar a vocês”, afirmou o senador.

A retirada dos EUA do pacto comercial levou os outros 11 países que faziam parte do acordo a considerar um TPP2, na tentativa de preservar os benefícios do negócio.

Fonte: Dow Jones Newswires