Curso de habilitação na Finlândia dura dois anos e inclui drift

Aulas teóricas e práticas, simulador e aulas de baliza não são suficientes para formar um bom motorista.

Pelo menos para os padrões da Finlândia, onde a formação do futuro motorista dura mais de dois anos e inclui simulador de condução a noite e lições de drift.

Não é uma questão de burocracia.

Além do frio (a média anual da capital, Helsinque, é de 5°C), da neve e do dia de apenas 6 horas durante o inverno, os finlandeses precisam estar preparados para desviar de alces a qualquer momento – característica da escandinávia que acabou batizando um famoso teste de segurança na Suécia.

Para os jovens, o processo de habilitação começa antes dos 18 anos e só termina com um teste de habilidades definitivo, após dois anos dirigindo com carta de motorista temporária.

O processo começa com 19 aulas teóricas sobre o funcionamento de um carro e regras de condução segura.

Em seguida, o aspirante a condutor precisará fazer, no mínimo, 17 horas de aulas práticas – que deverão acontecer em ruas, estradas e em pistas escorregadias.

Estas pistas escorregadias são verdadeiras pistas de drift: recebem material sintético menos aderente e lâmina de água, enquanto os carros são calçados com pneus de verão.

A ideia das aulas é ensinar o futuro motorista a controlar o carro em situações de pouca aderência. Também há lições sobre o que fazer ao rodar com o carro na pista.

O aluno ainda precisará usar simulador de condução noturna. É uma forma para treinar os reflexos para quando um alce aparecer na pista.

Após tudo isso, o aluno faz o primeiro teste: dirige o carro por meia hora e o estaciona em vaga paralela. Se aprovado, recebe uma habilitação provisória com validade de dois anos.

O mais curioso é que os carros das auto-escolas podem ser personalizados com adesivos de gosto duvidoso, rodas esportivas e suspensão rebaixada.

O governo finlandês obriga apenas que o câmbio seja manual.

O motorista ainda precisará retornar à auto-escola meses depois para uma segunda avaliação do instrutor e uma aula em grupo com outros dois motoristas.

Pensa que acabou? Quando o documento provisório está prestes a caducar, o aspirante passa pelo teste que lhe garante a habilitação definitiva.

Ele retorna à pista de drift com seu próprio carro calçado com pneus de verão e precisa ter as reações corretas ao perder o controle em curvas.

Se por um lado o processo é longo e complicado, por outro forma motoristas preparados para reagir de forma correta em qualquer situação – principalmente as que envolvem pouca aderência.

Não à toa, a Finlândia é proporcionalmente o maior berço de talentos do automobilismo, alinhando nomes como Keke Rosberg, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Ari Vatanen, Marcus Grönholm, Tommi Makinen e Henri Toivonen, tudo isso em um país com menos de 6 milhões de habitantes.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Quatro Rodas.