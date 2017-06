Quinze crianças morreram após receberem uma vacina contaminada em uma região isolada do sudeste do Sudão do Sul, país em guerra desde o final de 2013, anunciou nesta sexta-feira o ministro da Saúde.

“A equipe de vacinação não respeitou as normas de segurança aprovadas pela Organização Mundial de Saúde”, declarou o ministro Riek Gai Kok em coletiva, que denunciou a utilização de somente uma seringa durante a campanha contra o sarampo, que durou quatro dias.