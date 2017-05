Criança chinesa rasga maço de dinheiro no valor de US$ 7,2 mil

Xangai – Uma criança chinesa de cinco anos rasgou notas dinheiro no total de 50 mil iuanes (cerca de US$ 7,25 mil) que seu pai havia escondido em casa, publicou nesta segunda-feira o jornal independente “South China Morning Post”.

A criança, que vive na cidade de Qingdao, província de Shandong (nordeste da China), encontrou escondido um maço de notas de 100 iuanes com a efígie de Mao Zedong e resolveu brincar com ele, rasgando as cédulas enquanto seus pais estavam fora de casa.

Após descobrir a façanha do seu filho, o pai, identificado só pelo sobrenome Gao, disse que levou os pedaços da nota a um banco próximo para pedir ajuda, mas disseram que tinha que juntar todos para que o banco pudesse trocá-las por novas.

O pai passou dois dias tentando, mas foi uma tarefa complicada. “Eu tentei com muito cuidado durante dois dias, mas só pude consertar algumas. Algumas foram rasgadas em dois pedaços e outras em 10. É muito duro”, disse.

O pai, que é um homem de negócios, disse que o dinheiro era proveniente de empréstimo do banco.