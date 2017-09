Corpo de professora é encontrado em colégio que desabou no México

Cidade do México – As equipes de socorro que trabalham na Escola Enrique Rébsamen, na Cidade do México, que desabou durante o terremoto de terça-feira passada, tiraram nesta madrugada o corpo de uma professora que estava entre os escombros, informou o secretário de Educação Pública, Aurelio Nuño.

“Infelizmente, encontramos o corpo de uma professora da escola. A família está no local”, disse o secretário à rede de TV “Televisa”.

O forte abalo, de magnitude 7,1 na escala de Richter, sacudiu a região central do país e provocou a queda de algumas instalações do colégio, que atendia crianças da pré-escola ao ensino médio.

De acordo números da Secretaria de Educação Pública (SET), o desmoronamento do prédio deixou 25 pessoas mortas, sendo 21 crianças e quatro adultos.

“Os socorristas e as Forças Armadas decidiram continuar com as busca. Esperemos que seja uma busca bem-sucedida”, afirmou.

Segundo ele, máquinas que detectam movimento encontraram “corpos com algum tipo de calor”.