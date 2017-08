Corpo de jornalista sueca desaparecida é encontrado na Dinamarca

Copenhague – O corpo mutilado de uma mulher encontrada há dois dias em uma praia no sul de Copenhague é o da jornalista sueca Kim Wall, que desapareceu no início de agosto, confirmou a Polícia da Dinamarca.

Wall tinha sido vista pela última vez no dia 10 de agosto a bordo de um submarino de fabricação caseira do inventor dinamarquês Peter Madsen, com quem faria uma matéria. Ele afirmou que a repórter morreu em um acidente e que jogou seu corpo no Mar Báltico.

O chefe da investigação, Jens Moller Jensen, informou hoje em uma entrevista coletiva que as mostras de DNA retiradas do corpo encontrado coincidem com as recolhidas em uma escova de Wall e com o sangue encontrado na embarcação.

“Parece que há ferimentos no tronco do corpo que indicam uma tentativa de retirar o ar e os gases para que ele não chegasse à superfície”, revelou Jensen.

A Polícia da Dinamarca também encontrou um metal fixado ao corpo, que também teria o objetivo de que ele afundasse.

As equipes de busca encontraram apenas o tronco do corpo da jornalista, e as autoridades acreditam que a cabeça de Wall e suas extremidades foram deliberadamente cortadas. A situação dificultou o trabalho dos peritos que fizeram a autópsia.

Apesar de o resultado do exame de DNA ter representado um “claro avanço” no caso, ainda faltam várias provas técnicas, esclareceu Jensen, que não quis especular sobre as causas do suposto acidente.

Madsen está preso preventivamente acusado por homicídio involuntário com circunstâncias atenuantes.

A advogada do inventor, Betina Hald Engmark, considerou como “positivo” que a polícia tenha confirmado que o corpo é de Wall.

O tronco do corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira na ilha de Amager, no sul da capital, por um ciclista, que avisou as autoridades.

O desaparecimento de Wall, de 30 anos, foi denunciado pelo namorado da jornalista na sexta-feira, horas depois de ela ter subido a bordo do submarino do inventor.

Madsen reapareceu na sexta-feira de manhã na baía de Koge, no sudeste da capital, onde foi resgatado por marinheiros depois de a embarcação ter afundado.

O inventor alegou que houve problemas técnicos, mas a investigação confirmou que o afundamento foi deliberado.

Madsen é uma figura conhecida na Dinamarca pelos seus projetos de submarino e por ser o cofundador da firma Copenhagen Suborbitals, criada em 2008 com o objetivo de lançar algum dia ao espaço naves para um só passageiro.