Coreia do Sul pede prisão de filha de amiga da presidente

Seul – A Coreia do Sul emitiu nesta quarta-feira um mandado de prisão para a filha da mulher no centro do escândalo de corrupção da presidente sul-coreana afastada, Park Geun-hye, e investigadores fizeram buscas no Serviço Nacional de Pensões devido a possíveis elos da entidade com o caso.

Um procurador especial começou nesta quarta-feira uma investigação sobre o escândalo de tráfico de influência que ameaça fazer de Park, de 64 anos, a primeira líder democraticamente eleita do país a deixar o cargo precocemente.

O Parlamento aprovou um pedido de impeachment de Park, decisão que precisa ser confirmada ou revertida pela Corte Constitucional do país.

Um tribunal emitiu um mandado de prisão para Chung Yoo-ra, a filha de 20 anos de Choi Soon-sil, amiga de longa data de Park que está sob custódia e em julgamento por fraude e abuso de poder.

O advogado de Chung disse que ela está na Alemanha, para onde foi em setembro, de acordo com reportagens.

“Temos um mandado de prisão para Chung por várias acusações, incluindo obstrução da Justiça, e planejamos solicitar a cooperação de procuradores alemães baseados nestas acusações”, disse Lee Kyu-chul, porta-voz do escritório do procurador especial, em uma coletiva de imprensa.

Lee disse que as autoridades estão procurando invalidar o passaporte sul-coreano de Chung e que pediram informações sobre seu paradeiro e recursos financeiros a procuradores alemães.

Chung, praticante de hipismo que competiu nos Jogos Asiáticos de 2014 e conquistou uma medalha de ouro na competição por equipe, despertou a ira da população no início deste ano ao vir à tona que ela recebeu tratamento especial da prestigiosa Universidade Feminina Ewha, mas sua admissão foi cancelada mais tarde.