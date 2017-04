Coreia do Sul faz teste de míssil balístico de 800 km de alcance

A Coreia do Sul testou com sucesso um míssil balístico desenvolvido no país com alcance suficiente para atingir qualquer ponto da Coreia do Norte, informou nesta quinta-feira a agência de imprensa sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul, um aliado dos Estados Unidos, fechou em 2012 um acordo com Washington para triplicar o alcance de seus sistemas balísticos, o que lhe permite desenvolver mísseis de maior alcance.

“O teste foi um sucesso”, disse um alto dirigente sul-coreano, citado pela Yonhap.

Um porta-voz do ministério sul-coreano da Defesa não comentou a informação.

Em junho passado, Seul disparou com sucesso um míssil de 500 km de alcance desenvolvido na Coreia do Sul e capaz de transportar uma ogiva de uma tonelada.

O teste desta quinta-feira ocorre um dia após Pyongyang disparar um míssil balístico sobre o Mar do Japão, o que os analistas interpretaram como uma advertência para o encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Na reunião de dois dias entre Trump e Xi Jinping, em Mar-a-Lago (Flórida), que começará na próxima terça-feira, o crescente programa nuclear da Coreia do Norte estará no topo da agenda.