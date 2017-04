Coreia do Sul e China prometem ação firme contra Coreia do Norte

Seul – Os principais enviados da China e Coreia do Sul concordaram nesta segunda-feira a tomar medidas firmes contra a Coreia do Norte, se Pyongyang conduzir testes nucleares ou testar o lançamento de um míssel balístico intercontinental (ICBM, em inglês), disse a Coreia do Sul.

O chefe dos enviados para questões nucleares da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, conversou com repórteres após uma reunião com o representante especial da China sobre assuntos da península coreana, Wu Dawei, em meio a preocupações de que a Coreia do Norte esteja preparando um novo teste nuclear.