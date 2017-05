Coreia do Sul acerta supostos balões de propaganda norte-coreana

Seul – A Coreia do Sul informou nesta quarta-feira que o objeto voador não identificado contra o qual disparou na véspera na fronteira com o Norte acabou sendo aparentemente um conjunto de balões com propaganda a favor do regime de Kim Jong-un.

O exército sul-coreano informou na terça-feira que tinha realizado disparos de advertência perante a aproximação do mencionado objeto que procedia da Coreia do Norte e voava em direção à província sul-coreana de Kangwon.

Após disparar com metralhadora, o objeto, dificilmente discernível devido às más condições meteorológicas, desapareceu do radar.

Pensou-se então que podia se tratar de um drone norte-coreano tentando se infiltrar, como já aconteceu na fronteira em janeiro de 2016.

No entanto, após analisar o episódio, ficou determinado que se tratou provavelmente de cerca de dez balões que transportavam propaganda, confirmou à Efe um porta-voz do Ministério da Defesa de Seul.