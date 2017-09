Coreia do Sul alerta para novo teste nuclear da Coreia do Norte

Seul – O Exército da Coreia do Sul afirmou nesta segunda-feira que a Coreia do Norte realizou preparativos para lançar outro míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) a qualquer momento.

“Os serviços de inteligência sul-coreanos detectaram contínuos indícios de que o país vizinho poderia efetuar, a qualquer momento, um novo teste com um ICBM”, disse Chang Kyung-soo, funcionário de alto escalão do Ministério de Defesa sul-coreano, em pronunciamento parlamentar publicado pela agência “Yonhap”.

O regime norte-coreano realizou no começo de julho o seu primeiro lançamento com sucesso de um míssil balístico intercontinental, ao que seguiu outro com um projétil do mesmo tipo no final do mesmo mês.

A Coreia do Norte testou no domingo a sua bomba atômica mais potente até o momento, um artefato termonuclear que segundo o governo do país pode ser instalado em um míssil intercontinental, o que se for confirmado representaria um importante e perigoso avanço em suas capacidades militares.