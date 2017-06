Coreia do Norte realiza novo teste com mísseis

Seul — A Coreia do Norte realizou nesta quinta-feira (data local) um novo teste de lançamento de mísseis, disparando aparentemente múltiplos projéteis antinavio, informou o Exército da Coreia do Sul.

O regime norte-coreano disparou “múltiplos projéteis não identificados que aparentam ser do tipo terra-mar a partir das proximidades da cidade de Wonsan (no sudeste do país)”, confirmou à Agência Efe um porta-voz do Ministério de Defesa.

Porta-vozes do Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS) informaram posteriormente à agência de notícias “Yonhap” que os mísseis eram de cruzeiro, e não balísticos, e que percorreram cerca de 200 quilômetros antes de caírem em águas do Mar do Japão (chamado de “Mar do Leste” nas duas Coreias).

Por sua vez, o governo japonês também confirmou o lançamento de múltiplos projéteis.

O teste de hoje foi o décimo deste tipo realizado pelo regime liderado por Kim Jong-un neste ano. O nono, com um míssil de médio alcance, foi feito em 29 de maio.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs novas sanções, na semana passada, a 14 pessoas e instituições da Coreia do Norte por causa de seus frequentes teste de armas.