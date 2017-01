Coreia do Norte pode ter reativado reator de plutônio, diz centro

Washington – Novas imagens de satélites comerciais indicam que a Coreia do Norte retomou as operações em um reator da principal instalação nuclear usada para produzir plutônio para seu programa de armas nucleares, disse um centro de estudos norte-americano.

O projeto 38 North, de monitoramento da Coreia do Norte, sediado em Washington, disse que análises anteriores, de 18 de janeiro, mostraram sinais de que a Coreia do Norte estava se preparando para religar o reator em Yongbyon, descarregando barras de combustível para reprocessamento para produzir mais plutônio para seu estoque de armas nucleares.

“Imagens de 22 de janeiro mostram vapor de água (provavelmente quente) na saída de água para resfriamento do reator, uma indicação que o reator provavelmente está operando”, disse o órgão em relatório.

O órgão disse que é impossível estimar em qual potência o reator está operando, “embora possa ser (um nível) considerável”.

Um relatório do 38 North da semana passada disse que as operações do reator estavam suspensas desde o fim de 2015.

As notícias da aparente retomada do reator chegam em um momento de aumento das preocupações com o programa de armamentos da Coreia do Norte, que pode representar a primeira grande crise do governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Um relatório do importante especialista nuclear Siegfried Hecker, que mora nos EUA, publicado pelo 38 North em setembro estima que a Coreia do Norte tenha estoques de 32kg a 54 kg de plutônio, o suficiente para seis a oito bombas, e a capacidade de produzir 6kg, ou cerca de uma bomba, por ano.

Em um discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano Kim Jong Un disse que seu país está perto de realizar um teste de lançamento de um Míssil Balístico Intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) e a mídia estatal disse que um lançamento poderia acontecer a qualquer momento.