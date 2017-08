Coreia do Norte lança míssil balístico de médio alcance

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, liderou o lançamento do míssil balístico de médio alcance Hwasong-12 nesta terça-feira em um exercício para conter os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul, informou na quarta-feira (horário local) a agência norte-coreana oficial de notícias KCNA.

“O atual foguete balístico lançado em exercício como uma guerra real é o primeiro passo da operação militar da KPA (Forças Armadas norte-coreanas) no Pacífico e um prelúdio significativo para conter Guam”, disse Kim, segundo a KCNA.

A Coreia do Norte ameaçou disparar quatro mísseis Hwasong-12 para o mar perto do território dos EUA no Pacífico em Guam neste mês, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a Coreia do Norte enfrentaria “fogo e fúria” se ameaçasse os Estados Unidos.