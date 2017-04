Coreia do Norte fez lançamento fracassado de míssil, diz EUA

Washington – O Comando do Pacífico das Forças Armadas dos Estados Unidos confirmou que a Coreia do Norte fez no último sábado (15) um lançamento fracassado de um míssil, que já tinha sido anunciado previamente por um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

O Comando do Pacífico “detectou e seguiu” um lançamento de um míssil norte-coreano às 21h21 de 15 de abril perto da cidade de Sinpo, mas o míssil, do qual não se conhece seu tipo, explodiu quase imediatamente, segundo informou em um comunicado o comandante americano Dave Benham.