Coreia do Norte faz vídeo com montagem de mísseis atacando os EUA

Seul – A Coreia do Norte realizou uma apresentação musical para marcar o aniversário de seu fundador, Kim Il Sung, que terminou com uma montagem em vídeo mostrando mísseis colocando os Estados Unidos em chamas, sob aplausos da plateia e sorrisos do atual líder norte-coreano, Kim Jong Un.

A televisão estatal da Coreia do Norte transmitiu imagens de uma performance de coral assistida por Kim Jong Un, o neto do fundador, um dia depois de uma parada militar enorme em Pyongyang, que também marcou o aniversário de 105 anos do nascimento de Kim Il Sung.

O canto foi seguido por imagens de teste de lançamento de um míssil em fevereiro que, no vídeo, era acompanhado por outros mísseis no céu, atravessando o Pacífico e explodindo em gigantes bolas de fogo nos Estados Unidos.

O vídeo acabou com uma imagem da bandeira norte-americana em chamas, sobrepondo-se a filas e filas de cruzes brancas em um cemitério.

“Quando a performance acabou, todos os artistas e participantes da parada militar comemoraram com gritos de felicidade”, informou a agência de notícias estatal KCNA.

A Coreia do Norte ameaça regularmente destruir os Estados Unidos e, em meio a tensões em alta na península coreana, uma guerra de palavras se intensificou, com a possibilidade de uma completa guerra nuclear caso Washington tome ações militares contra o país.