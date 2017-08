Coreia do Norte fala em “represália” por manobras dos EUA

Seul – O exército norte-coreano ameaçou nesta terça-feira (data local) responder de maneira “impiedosa” às grandes manobras que Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram ontem e que Pyongyang qualifica de “perigosa provocação militar”.

O regime de Pyongyang assegura que não poderá evitar fazer uma “represália impiedosa”, uma vez que os aliados ignoraram suas “advertências para agir na direção correta perante a atual situação e fizeram perigosas provocações militares”, em um texto publicado hoje pela agência de notícias “KCNA”.

Coreia do Sul e EUA iniciaram na segunda-feira seus exercícios “Ulchi Freedom Guardian”, nos quais participam 67.500 soldados e que começaram após uma das piores escaladas dialéticas dos últimos anos entre Pyongyang e Washington.

“Não podem esquecer que estamos observando atenciosamente, preparados e à espera”, adverte o texto, assinado pelo representante militar norte-coreano na aldeia fronteiriça de Panmunjom.

“Os Estados Unidos deveriam assumir toda a responsabilidade pelos catastróficos resultados dos seus imprudentes jogos de guerra, já que escolheram a confrontação militar conosco”, acrescentou.

Os exercícios “Ulchi Freedom Guardian”, que são a maior simulação bélica computadorizada do mundo, duram até o próximo dia 31 de agosto e buscam ensaiar respostas conjuntas a uma hipotética invasão da Coreia do Sul por parte do Norte.

Pyongyang, no entanto, os considera uma preparação para atacar seu território e, já no ano passado, respondeu lançando um míssil balístico de um submarino.