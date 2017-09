“Coreia do Norte está aprofundando isolamento”, diz Jim Mattis

Cidade do México – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse nesta sexta-feira que a Coreia do Norte está aprofundando seu isolamento econômico e diplomático com o mais recente lançamento de míssil balístico e acrescentou que os Estados Unidos ainda estão avaliando o novo teste de Pyongyang.

“Eu acredito que irá aumentar o isolamento da Coreia do Norte, o isolamento econômico e diplomático, porque mais e mais nações estão percebendo que simplesmente não há colaboração (de Pyongyang) com a comunidade internacional”, disse Mattis, a repórteres na Cidade do México.