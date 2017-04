Coreia do Norte ensaia desembarque aéreo sob o olhar de Kim

Seul – O líder norte-coreano Kim Jong-un presidiu exercícios de desembarque aéreo das forças especiais do Exército Popular, em um momento de especial tensão entre o regime de Pyongyang e o Governo dos Estados Unidos.

Durante as manobras, cuja data e local de execução não foram especificados, tropas aerotransportadas realizaram operações de desembarque sob o olhar do líder, que seguiu o desenvolvimento das mesmas a partir de um posto avançado através de binóculos, informou nesta quinta-feira (data local) o jornal estatal “Rodong Sinmun”.

Os exercícios, nos quais competiram entre si vários batalhões de diferentes unidades, foram feitos dentro das comemorações que Pyongyang prepara para festejar neste sábado seu “Dia do Sol”, que lembra a data de nascimento do fundador do país, Kim Il-sung.

Este ano a data tem uma importância especial ao se tratar do 105º aniversário do fundador da dinastia Kim e avô do atual líder.

Os festejos são este ano marcados pela crescente tensão na península coreana após os repetidos testes de armas de Pyongyang, aos quais a Administração Trump decidiu responder pela primeira vez com ações concretas: o envio de um porta-aviões nuclear para a região.