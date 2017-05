Coreia do Norte diz ter detido outro cidadão norte-americano

Seul – A Coreia do Norte afirmou neste domingo que prendeu outro cidadão norte-americano sob suspeita de ações contra o Estado, o que, caso confirmado, seria o quarto caso de prisão de norte-americanos pelo país isolado em meio a tensões diplomáticas.

Kim Hak Song, que foi detido no sábado, trabalhava para a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, segundo a agência de notícias KCNA.

“Uma instituição relevante da DPRK deteve o cidadão norte-americano Kim Hak Song em 6 de maio sob a lei da DPRK por suspeita de atos hostis contra o país”, disse a KCNA. DPRK (ou RPDC) é a sigla em inglês para a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte.

Um terceiro cidadão dos EUA, Kim Sang Dok, que era associado à mesma escola, foi detido no final de abril por atos hostis, de acordo com a mídia oficial do país.

A detenção reportada ocorre em meio a altas tensões na península coreana, geradas por um duro embate retórico entre Pyongyang e Washington enquanto a Coreia do Norte avança em sua busca por armas nucleares em resposta ao que diz ser uma ameaça de guerra instigada pelos EUA.

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang (PUST, na sigla em inglês) foi fundada por cristãos evangélicos e aberta em 2010. Seus estudantes são geralmente filhos da elite do país.

A Universidade, em grande parte formada por cristão evangélicos, possui um currículo que inclui temas já considerados tabus na Coreia do Norte, como o capitalismo, o que parece se encaixar em um país que tem sido condenado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por reprimir a liberdade religiosa.

Uma mensagem de Kim Hak Song datada de fevereiro de 2015 no site de uma Igreja coreano-brasileira em São Paulo afirma que ele era um missionário cristão planejando começar uma fazenda experimental na Universidade para ajudar o povo da Coreia do Norte a se tornar autossuficiente.

Não estavam disponíveis mais detalhes sobre as circunstâncias das prisões dos dois homens associados à Universidade. Um porta-voz da PUST não estava imediatamente disponível para comentar.

Os outros dois norte-americanos já detidos na Coreia do Norte são Otto Warmbier, um estudante de 22 anos, e Kim Dong Chul, um missionário coreano-americano de 62 anos.

Warmbier foi detido em janeiro de 2016 e condenado a 15 anos de trabalhos forçados pela tentativa de roubar um banner de propaganda. Dois meses depois, Kim Dong Chul foi condenado a 10 anos de trabalhos forçados por subversão. Nenhum dos dois apareceu em público desde as sentenças.

(Por Jack Kim)