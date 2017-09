Coreia do Norte diz que mais sanções estimularão planos nucleares

Seul – Quanto mais sanções os Estados Unidos e seus aliados impuserem contra a Coreia do Norte, mais rápido Pyongyang se moverá para completar seus planos nucleares, afirmou um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana, a KCNA.

As sanções mais recentes impostas pelo Conselho de Segurança da ONU representam “o mais cruel, antitético e desumano ato de hostilidade para exterminar fisicamente a população da Coreia do Norte, em especial seu sistema e governo”, disse o porta-voz, de acordo com a KCNA.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução elaborada pelos Estados Unidos na semana passada autorizando novas sanções mais rígidas contra Pyongyang, que incluem a proibição das exportações de produtos têxteis do país e limitando as importações de petróleo.