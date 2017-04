Coreia do Norte diz estar “pronta para guerra” contra os EUA

São Paulo – A Coreia do Norte está “pronta para reagir a qualquer tipo de guerra desejada pelos Estados Unidos” e alerta que o envio de porta-aviões para a região no último final de semana terá “consequências catastróficas”.

As informações foram divulgadas pelo regime de Kim Jong-un via a agência de notícias estatal Korean Central News Agency em um comunicado repercutido em todo o mundo.

“Tomaremos as contramedidas mais resistentes contra os provocadores para nos defendermos pelo uso da força das armas”, declarou o porta-voz do Ministério do Exterior norte-coreano.

“A grave situação prova novamente que a Coreia do Norte estava no seu direito quando aumentou suas capacidades militares em todas as áreas para se defender e realizar ataques preventivos usando a força nuclear como pivô”, continuou o oficial em nota.

Coreia do Norte x EUA

A Coreia do Norte está alerta desde a semana passada, depois que o presidente americano Donald Trump ordenou bombardeios em uma base aérea do governo sírio em resposta ao suposto ataque químico que matou 86 pessoas em Idlib (Síria). (Entenda o caso)

A reação americana, embora inesperada do ponto de vista da política externa não-intervencionista prometida pelo republicano, foi vista como “recado” para o regime norte-coreano. No domingo, Trump pediu ao Departamento de Segurança Nacional um “leque completo de opções” para lidar com a questão.

Programa nuclear

O país vem realizando uma série de testes nucleares desde 2016, ignorando sanções impostas pela comunidade internacional e resoluções do Conselho de Segurança da ONU. No fim do ano, o regime anunciou que testaria em 2017 um míssil balístico intercontinental, capaz de alcançar os EUA.

A situação, agora, é delicada, uma vez que analistas e líderes globais suspeitam que o regime esteja preparando mais um teste nuclear para o próximo final de semana, ocasião em que o país celebrará o 105º aniversário de seu fundador Kim Il-Sung.

Nesta semana, China, aliada do Norte, e Coreia do Sul divulgaram que estão negociando a adoção de novas medidas contra a Coreia do Norte, caso insista em prosseguir com o seu programa nuclear.

A Rússia, por sua vez, manifestou a preocupação de que os EUA podem estar se preparando para atacar o país unilateralmente, tal qual o que foi feito na Síria.

Na ocasião do quinto teste, em setembro do ano passado, EXAME.com produziu o vídeo abaixo que mostra alguns aspectos do programa nuclear do país. Veja.