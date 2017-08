Coreia do Norte dispara projéteis de curto alcance no mar

Seul – A Coreia do Norte disparou no início do sábado (horário local) vários projéteis de curto alcance no mar da costa leste da província de Kangwon, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul.

O gabinete sul-coreano do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas disse que os projéteis voaram no sentido nordeste por cerca de 250 quilômetros no mar.

Mais cedo, a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, tinha afirmado que poderia ser um míssil balístico, sem citar fonte.

O lançamento é o primeiro feito pela Coreia do Norte desde que testou um míssil, em 28 de julho, que pode ter sido projetado para atingir 10 mil quilômetros, colocando partes do continente norte-americano ao alcance.