Coreia do Norte lança novo míssil; Japão diz que sobrevoou o país

São Paulo – O governo do Japão informou que um míssil foi lançado da Coreia do Norte e provavelmente passou sobre território japonês, segundo a rede de notícias japonesa NHK.

O governo japonês orienta a população a se afastar de qualquer objeto que possa ser parte dos destroços do míssil.

De acordo com a agência Yonhap, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão analisando as informações sobre a arma. Ainda não foi possível identificar ainda o tipo de míssil. De acordo com o sistema de alerta japonês, não houve feridos nem danos.

A emissora de TV americana CNN disse que autoridades sul-coreanas e americanas estão trabalhando na identificação de destroços. Se confirmado, este é o segundo míssil em menos de um mês disparado em direção ao Japão.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência para tratar do assunto.