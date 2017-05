Coreia do Norte dispara novo míssil do norte do país

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico neste sábado (domingo pelo horário local), um lançamento efetuado de uma província do norte do país, que constitui o primeiro ensaio militar de Pyongyang desde a chegada ao poder em Seul do novo presidente, Moon Jae-In.

O míssil balístico, lançado da estação de Kusong, no noroeste do país, foi disparado às 05H30 do horário local (20H30 GMT) e percorreu cerca de 700 quilômetros, informou o Estado Maior Conjunto de Seul.

“O Sul e os Estados Unidos estão analisando mais detalhes sobre o míssil”, disse a entidade em um comunicado sem dar mais detalhes.

Este é o segundo lançamento de um míssil em cerca de duas semanas, e o primeiro desde que o novo presidente sul-coreano Moon Jae-In chegou ao poder, após as eleições antecipadas celebradas nesta semana.

Este teste acontece em um momento de fortes tensões na península da Coreia, em meio a uma troca de declarações cada vez mais hostis, tanto de Washington como de Pyongyang.

Pyongyang fez dois testes atômicos e dezenas de testes de mísseis desde o início do ano passado, em sua tentativa de desenvolver um sistema nuclear que possa atingir o território americano.