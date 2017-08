Coreia do Norte critica exercício militar dos EUA e Coreia do Sul

Seul – A Coreia do Norte condenou nesta segunda-feira os exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, em meio à tensão resultante dos programas nuclear e de míssil norte-coreanos, e disse que as atividades têm como objetivo um ataque preventivo.

“Isso visa inflamar uma guerra nuclear na península coreana a qualquer custo”, disse a agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA.

“A situação na península coreana mergulhou em uma fase crítica devido ao imprudente alvoroço de guerra dirigido à Coreia do Norte pelos maníacos de guerra.”

As forças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram exercícios militares simulados por computadores no início desta segunda-feira, em meio à tensão sobre os programas de armas norte-coreanos, com a Coreia do Norte dizendo que está observando cada ação dos Estados Unidos.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que o exercício conjunto, chamado Guardião da Liberdade Ulchi, são puramente defensivos e não almejam elevar a tensão na península.